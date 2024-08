Anellucci: “McTominay colpo di fortuna per il Napoli. Ecco dove andrà Osimhen”

L’agente FIFA Claudio Anellucci ha parlato del futuro di Osimhen e dell’arrivo di McTominay al Napoli.

Claudio Anellucci, agente FIFA, è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio, offrendo il suo punto di vista sul mercato del Napoli e non solo.

Sul futuro di Osimhen, Anellucci ha dichiarato:

“Credo che ci sia un’accelerata. L’arrivo di Lukaku smuove le acque. Il Napoli è una società intelligente, che sta facendo una operazione importante in entrata come Lukaku, e, di conseguenza, non può trattenere Osimhen. Su cui, c’è una pista inglese molto forte. Più della Francia.”

L’agente ha poi aggiunto sulla possibilità che sia il Chelsea ad acquistare il nigeriano:

“Il fatto che il Chelsea abbia, di fatto, lasciato andare Lukaku, non è da escludere che i Blues possano puntare Osimhen. Il Chelsea è una delle poche squadre, globalmente, che può permettersi quaranta e più giocatori in rosa, e può permettersi anche Osimhen: se il Chelsea offre 70 milioni, si dovrebbe impacchettare e portare all’aeroporto, senza neanche pagare il surplus dei bagagli!”

Su McTominay, nuovo acquisto del Napoli, Anellucci si è espresso positivamente:

“McTominay è un grande centrocampista, stranissimo che i Reds lo abbia venduto. A meno che, non ci siano difficoltà economiche. È un giocatore professionista, non fa vita notturna, non è una testa calda. Gli scozzesi sono bravi professionisti. Per il Napoli è una fortuna, sicuramente, poter avere in squadra McTominay.”

Infine, l’agente ha elogiato il lavoro degli scout del Napoli:

“Ancora oggi, il Napoli, ha un gruppo di scout di veri conoscitori di calcio capitanati da Maurizio Micheli. Però possono capitare delle annate come l’anno scorso che vanno storte, ma non significa che sono diventati degli incompetenti.”