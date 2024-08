Di Marzio: “Al-Ahli all-in su Osimhen, ma Chelsea e PSG non mollano”

Gianluca Di Marzio rivela: l’Al-Ahli pronto a rilanciare per Victor Osimhen. Il club saudita vuole superare la concorrenza di Chelsea e PSG per l’attaccante del Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più lontano dal Napoli. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione del bomber nigeriano.

Attraverso il suo sito ufficiale, Di Marzio ha dichiarato:

“L’Al-Ahli non molla Victor Osimhen. Il club saudita punta tutto sull’attaccante nigeriano, ed è pronto a rilanciare e fare una nuova offerta per convincerlo. Intanto, il Chelsea e il Paris Saint-Germain continuano a seguire il giocatore in uscita dal Napoli”.

L’Al-Ahli sembra determinato a chiudere l’affare, come sottolinea il giornalista:

“Gli arabi vogliono fare all-in per l’attaccante nigeriano. L’obiettivo è quello di aumentare l’offerta precedente, convincendo il giocatore ad accettare la loro proposta.”

Tuttavia, la concorrenza europea non sta a guardare. Di Marzio aggiunge:

“Su Osimhen, però, rimangono vigili Chelsea e Paris Saint-Germain. Gli inglesi in particolare hanno intensificato i contatti nelle ultime ore, e prima di venerdì potrebbero presentare un’offerta al Napoli”.

La situazione di Osimhen si fa sempre più intricata, con l’Al-Ahli pronto a sfidare due giganti europei come Chelsea e PSG. Il Napoli attende sviluppi, consapevole che la partenza del suo bomber potrebbe ridisegnare le strategie di mercato del club.