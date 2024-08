Al-Ahli rilancia per Osimhen: 100 milioni al Napoli, si attende la risposta del bomber

L’cnon molla Victor Osimhen e prepara un’offerta monstre per il Napoli. Il club saudita è pronto a sborsare quasi 100 milioni per il bomber nigeriano. La decisione ora spetta al giocatore.

Il Napoli si trova di fronte a una proposta che potrebbe cambiare il futuro di Victor Osimhen. L’Al-Ahli è determinato a portare il bomber nigeriano in Arabia Saudita e sta per mettere sul piatto un’offerta difficile da rifiutare.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la situazione è in rapida evoluzione:

“L’Al-Ahli insiste ed è pronto a mettere sul piatto ufficialmente un’offerta di poco inferiore ai 100 milioni di euro da recapitare al Napoli per Victor Osimhen.”

Tuttavia, la decisione finale spetterà al giocatore. Il quotidiano sportivo aggiunge:

“Ma per ora ha detto no all’Arabia. Adesso, con la nuova offerta, si attende la risposta del bomber.”

L’arrivo di Lukaku al Napoli sembra aver aperto le porte all’addio di Osimhen. In Arabia, il nigeriano troverebbe una colonia di ex Serie A, come sottolinea il Corriere dello Sport:

“In Arabia troverebbe gli altri ex Serie A Demiral, Ibanez e Kessié. È chiaro che Osimhen preferirebbe una destinazione europea. Ma la nuova (ricchissima) offerta potrebbe cambiare le carte in tavola.”

La palla passa ora a Osimhen: accetterà la ricca proposta dell’Al-Ahli o aspetterà un’offerta da un top club europeo? Il Napoli attende, consapevole che la decisione del suo bomber potrebbe ridisegnare le strategie di mercato del club.