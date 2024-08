Napoli fa sul serio per Ebimbe: prima offerta all’Eintracht

Il Napoli ha presentato la sua prima proposta all’Eintracht Francoforte per Ebimbe. Gli azzurri puntano al prestito con diritto di riscatto per il laterale destro francese.

Ebimbe è diventato un obiettivo concreto per la fascia destra del Napoli. Gianluca Di Marzio di Sky Sport riporta un’importante novità di mercato: “Nelle ultime ore gli azzurri hanno fatto una prima offerta ufficiale all’Eintracht Francoforte, un prestito con diritto di riscatto. Si tratta tra i due club.”

Il DS Manna sta lavorando intensamente per consegnare a Conte il laterale destro richiesto. La trattativa è entrata nel vivo e potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime ore.

Éric Junior Dina Ebimbe, nato a Stains il 21 novembre 2000, ha un percorso calcistico interessante alle spalle. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club parigino nel luglio 2018.

La sua carriera ha preso il volo con il prestito al Le Havre nel 2019, dove ha fatto il suo esordio fra i professionisti. Come riporta Di Marzio: “Divenuto ben presto titolare, ha collezionato complessivamente 25 presenze segnando 3 reti prima dello stop alle competizioni dovuto alla pandemia di COVID-19.”

Dopo un’esperienza al Digione e un ritorno al PSG, Ebimbe è approdato all’Eintracht Francoforte nell’agosto 2022. Il giornalista aggiunge: “A fine anno il club tedesco si salva, ragion per cui il 30 maggio 2023 il giocatore viene riscattato.”

La trattativa per Ebimbe è agli inizi, con il Napoli che ha mosso il primo passo ufficiale. L’offerta di prestito con diritto di riscatto è sul tavolo dell’Eintracht Francoforte. Ora si attende la risposta del club tedesco. Il DS Manna è al lavoro per portare a termine l’operazione e regalare a Conte un rinforzo importante per la fascia destra. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se Ebimbe diventerà presto un nuovo giocatore del Napoli.