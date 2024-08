Lukaku in volo verso l’Italia: arrivo previsto prima di pranzo

Romelu Lukaku è partito per l’Italia. L’attaccante belga atteso a Roma prima di pranzo per le visite mediche con il Napoli.

Il Napoli è in fermento: Romelu Lukaku sta per atterrare in Italia. L’attaccante belga è pronto a iniziare la sua nuova avventura in azzurro, con le visite mediche programmate per oggi a Roma.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul suo sito:

“Romelu Lukaku è partito da poco in direzione Italia. Il calciatore dovrebbe approdare nel nostro Paese poco prima di pranzo.”

L’operazione, fortemente voluta da Antonio Conte, si chiuderà sulla base di 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Un colpo importante per il Napoli, che si assicura un bomber di caratura internazionale.

Di Marzio ha aggiunto:

“Decisivo il “blitz” in Inghilterra del DS Giovanni Manna; una spedizione che ha consentito di muovere passi importanti anche per Scott McTominay, anche lui in arrivo in azzurro. L’ex Inter ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro.”

La giornata di oggi, mercoledì 28 agosto, segna un momento cruciale:

“Quella di oggi è la giornata dell’arrivo di Lukaku in Italia (precisamente a Roma). Poi le visite mediche e la firma sul contratto.”

Con l’arrivo di Lukaku, il Napoli di Conte si candida a protagonista del campionato. Lukaku e Conte si ritrovano, pronti a replicare i successi ottenuti insieme all’Inter. Per il Napoli, si prospetta una stagione da vivere tutta d’un fiato.