Napoli, lista Serie A: fuori Osimhen e Mario Rui, dentro Folorunsho e Ngonge

Antonio Conte esclude Osimhen e Mario Rui dalla lista per il campionato. Sorprese Folorunsho e Ngonge. Ecco tutti i nomi comunicati dal Napoli alla Lega Serie A.

Il Napoli di Antonio Conte ha ufficializzato la lista per la Serie A, e le sorprese non mancano. Il tecnico salentino ha preso decisioni forti, escludendo due nomi di peso: Victor Osimhen e Mario Rui.

La notizia più clamorosa riguarda certamente Osimhen. Il bomber nigeriano, capocannoniere della scorsa stagione, è ormai fuori dal progetto tecnico di Conte. Una scelta che conferma le tensioni delle ultime settimane e apre scenari imprevedibili per il futuro del giocatore.

Altrettanto sorprendente l’esclusione di Mario Rui. Il terzino portoghese, sul mercato fino all’ultimo, resta in Campania ma fuori dalla lista. Una decisione che riflette le nuove gerarchie volute da Conte sulla fascia sinistra.

In controtendenza le presenze di Folorunsho e Ngonge. I due calciatori, dati in partenza, sono stati invece inclusi nella lista dei 25. Una mossa che potrebbe indicare un cambio di strategia del Napoli riguardo al loro futuro.

Tra i 17 over 22 spiccano i nuovi acquisti Lukaku, McTominay e Gilmour. Conte punta forte sui rinforzi arrivati dal mercato per rilanciare le ambizioni del Napoli in campionato.

La lista over 22 formati in Italia vede la conferma di Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano. Mentre tra gli under 22 figurano Rafa Marin e Claudio Turi.

Napoli, la lsista per la serie A

Ecco la lista compreta del Napoli per il campionato di serie A 2024/2025

17 giocatori over 22 (nati fino al 2001)

4 giocatori cresciuti nel vivaio del club (over 22)

4 giocatori cresciuti in vivai italiani

calciatori under 22 (nati dal 2002 in poi)

LISTA 17 GIOCATORI OVER 22:

Elia Caprile Amir Rrahmani Alessandro Buongiorno Juan Jesus Mathias Olivera Leonardo Spinazzola Pasquale Mazzocchi Stanislav Lobotka Frank Anguissa Billy Gilmour Scott McTominay Michael Folorunsho David Neres Khvicha Kvaratskhelia Cyril Ngonge Romelu Lukaku Giovanni Simeone

FUORI DALLA LISTA DEL NAPOLI PER LA SERIE A



Mario Rui Victor Osimhen

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA

Alex Meret Giovanni Di Lorenzo Giacomo Raspadori Matteo Politano

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

Nikita Contini Alessio Zerbin

LISTA UNDER 22

Rafa Marin

Claudio Turi

Le scelte di Conte delineano il nuovo corso del Napoli. L’esclusione di Osimhen e Mario Rui segna una netta linea di demarcazione con il passato. Il tecnico punta su un gruppo rinnovato e motivato per puntare in alto in Serie A.

I tifosi del Napoli ora attendono di vedere all’opera la nuova squadra plasmata da Conte a cominciare dlla sfida contro ilParma al Maradona .