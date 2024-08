De Laurentiis twitta: “Benvenuto Billy”. Gilmour è del Napoli

De Laurentiis annuncia l’arrivo di Billy Gilmour con il famoso tweet di benvenuto. Il Brighton conferma il trasferimento dello scozzese in azzurro.

Il Napoli piazza il colpo finale di mercato: Billy Gilmour è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis con il suo ormai celebre tweet di benvenuto.

De Laurentiis ha scritto sul suo profilo Twitter: “Benvenuto Billy”

Con queste parole, il patron azzurro ha ufficializzato l’arrivo del talentuoso centrocampista scozzese, classe 2001.

Anche il Brighton ha confermato il trasferimento sui propri canali social:

“Possiamo confermare che il centrocampista Billy Gilmour ha completato il trasferimento definitivo al Napoli, per termini non divulgati. Grazie per i ricordi, Billy!”

Il Napoli completa così il reparto di centrocampo, aggiungendo Gilmour al connazionale Scott McTominay. La determinazione del giocatore è stata decisiva per la conclusione positiva della trattativa, nonostante l’iniziale resistenza del Brighton dovuta all’infortunio di O’Riley.

L’arrivo di Gilmour rappresenta un colpo importante per il Napoli di Antonio Conte, che si assicura un giovane talento per rinforzare la mediana. Il centrocampista scozzese porta creatività e visione di gioco alla squadra partenopea.

Con questo acquisto, il Napoli chiude in bellezza una sessione di mercato ricca di colpi, nonostante le incertezze legate al caso Osimhen. I tifosi azzurri possono ora sognare in grande con una rosa sempre più competitiva.