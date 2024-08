McTominay, la fidanzata esulta: “Forza Napoli, la nostra bellissima città!”

La fidanzata di Scott McTominay, si innamora a prima vista di Napoli. Sui social il suo entusiasmo contagia i tifosi azzurri.

Il Napoli ha chiuso il colpo Scott McTominay dal Manchester United, regalando ad Antonio Conte un rinforzo di spessore per il centrocampo. Ma a conquistare i cuori dei tifosi azzurri ci ha pensato la compagna del calciatore scozzese, Cam Reading.

La bellissima modella e imprenditrice, 27 anni e già direttrice della società di gestione patrimoniale Fortress Capital, ha accompagnato McTominay nel suo primo giro della città partenopea. L’impatto con Napoli è stato a dir poco entusiasmante.

Sui social, Cam Reading non ha trattenuto la sua gioia: “Forza Napoli! La nostra bellissima nuova città“, ha scritto, pubblicando anche alcune foto dall’interno dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Un messaggio che ha fatto subito breccia nel cuore dei tifosi napoletani.

La coppia sembra aver già instaurato un feeling speciale con la città. McTominay e la sua compagna sono rimasti impressionati dalla bellezza del capoluogo campano, un amore a prima vista che promette di consolidarsi nel tempo.

Con i suoi 34mila follower su Instagram, destinati ad aumentare grazie all’entusiasmo del popolo partenopeo, Cam Reading si prepara a diventare un nuovo volto amato della città. Il suo supporto sarà fondamentale per l’ambientamento di McTominay nella nuova realtà azzurra.

Il Napoli di Conte si arricchisce non solo tecnicamente con l’arrivo di McTominay, ma anche umanamente. L’entusiasmo della coppia potrebbe essere contagioso per tutto l’ambiente, caricando la squadra in vista dei prossimi impegni.

I tifosi del Napoli ora non vedono l’ora di ammirare McTominay in campo, sperando che possa essere determinante per le ambizioni della squadra. Con una tifosa d’eccezione come Cam Reading sugli spalti, lo scozzese avrà una motivazione in più per brillare con la maglia azzurra.