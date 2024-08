McTominay stregato da Napoli: “Mai visto niente di più bello”

Scott McTominay, incantato dalla bellezza di Napoli. Lo scozzese pronto per l’esordio contro il Parma.

Scott McTominay è già innamorato di Napoli. Il centrocampista scozzese, ultimo colpo di mercato degli azzurri, ha espresso il suo stupore per la bellezza del capoluogo campano.

Secondo quanto riferito dai dirigenti del Parker’s Hotel, McTominay avrebbe confidato:

“Non ero mai stato a Napoli. Ho girato tantissime città, ma non ho mai visto niente di più bello. Ieri dalla terrazza mi tremavano le gambe, figuriamoci al Maradona.”

L’entusiasmo di McTominay per Napoli va oltre l’aspetto calcistico. Il suo arrivo rappresenta un colpo importante per il club di De Laurentiis, che è riuscito ad attrarre un giocatore di livello internazionale nonostante l’assenza dalle coppe europee.

A soli 27 anni (ne compirà 28 a dicembre), McTominay ha scelto Napoli rifiutando probabilmente altre offerte dalla Premier League. Una decisione che sottolinea l’appeal crescente del club azzurro.

L’ex Manchester United potrebbe fare il suo esordio già nella prossima gara di campionato contro il Parma. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di accoglierlo al Maradona, stadio che già fa tremare le gambe allo scozzese.

McTominay è pronto a conquistare Napoli, in campo e fuori. La sua ammirazione per la città è un ottimo punto di partenza per quella che promette di essere un’avventura entusiasmante in maglia azzurra.

McTominay a Napoli ritroverà il connazionale Gilmour che ha voluto fortemente gli azzurri.