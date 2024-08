McTominay, le parole di Ten Hag fanno sognare i tifosi del Napoli

L’allenatore del Manchester United commenta la cessione di McTominay al Napoli, esaltando le doti del centrocampista.

Erik Ten Hag apre uno spiraglio di speranza per i tifosi del Napoli. Il tecnico del Manchester United ha commentato la possibile cessione di Scott McTominay agli azzurri, con parole che fanno sognare i sostenitori partenopei.

In conferenza stampa, Ten Hag ha espresso sentimenti contrastanti: “Sono molto felice per lui e per noi, ma sono sentimenti contrastanti perché avrei preferito non perderlo. Ha il Manchester United nelle vene”.

Il tecnico olandese ha sottolineato il legame profondo tra McTominay e il club: “Era così importante per la nostra squadra, è stato al Manchester United per oltre 22 anni”.

Nonostante la riluttanza a perdere il giocatore, ten Hag riconosce la necessità dell’operazione: “Purtroppo sono le regole. Bisogna seguire le regole per vendere e ovviamente i giocatori cresciuti in casa hanno un valore maggiore”.

La frase che fa sognare i tifosi del Napoli arriva alla fine: “Non è la cosa giusta da fare, ma per tutti, per tutte le parti, è un buon affare. Scott è soddisfatto. Ovviamente anche il Napoli, è un ottimo giocatore”.

Queste parole confermano la qualità di McTominay e premiano il Napoli per aver regalato un top al centrocampo di Antonio Conte.