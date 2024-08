Carnevali: “Scudetto tra Inter e Juve, Napoli fuori dai giochi”

Il DS del Sassuolo esclude il Napoli di Conte dalla lotta al titolo. Inter favorita, Juventus in corsa dopo un mercato importante.

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, si sbilancia sulla corsa scudetto in Serie A.

Ai microfoni di Sportitalia, Carnevali ha offerto il suo pronostico a poche ore dalla chiusura del calciomercato: “L’Inter è la favorita, se la giocherà con la Juventus che ha fatto un mercato importante. Il Napoli di Conte lo vedo molto più indietro con qualche difficoltà”.

Il dirigente neroverde sembra non avere dubbi: la lotta per il titolo sarà un affare tra Inter e Juventus, con i nerazzurri in pole position. Sorprende l’esclusione del Napoli di Antonio Conte dalla griglia dei favoriti.

Carnevali sottolinea come il mercato della Juventus abbia rafforzato le ambizioni bianconere, mettendola in condizione di sfidare l’Inter per lo scudetto.

Il DS non risparmia una stoccata al Napoli, indicando possibili difficoltà per la squadra di Conte, nonostante il blasone dell’allenatore pugliese.

Infine, Carnevali ha rivelato un dettaglio personale sulla sua fede calcistica: “Da bambino tifavo Inter”. Una confessione che potrebbe spiegare, almeno in parte, il favore accordato ai nerazzurri nella corsa al titolo.