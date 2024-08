SKY: Clamoroso Osimhen resta al Napoli! Salta l’accordo con l’Al-Ahli

Gianluca Di Marzio rivela: trattativa in stallo con l’Al-Ahli, Chelsea in attesa. Osimhen potrebbe rimanere in azzurro nonostante le offerte faraoniche.

Un colpo di scena scuote il calciomercato del Napoli nell’ultimo giorno di trattative: Victor Osimhen potrebbe restare in azzurro.

Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, ha svelato gli ultimi sviluppi: “La trattativa dell’Al-Ahli per Osimhen sembrava potesse concludersi, grazie ad una proposta di ingaggio da 40 milioni di euro e l’inserimento nel contratto di una clausola rescissoria che gli permettesse il ritorno in Europa”.

Tuttavia, un intoppo dell’ultimo minuto ha cambiato le carte in tavola. Di Marzio spiega: “Stamattina il Napoli ha chiesto 5 milioni in più, forse per qualche bonus da concordare ancora, ma l’Al Ahli si è infastidito moltissimo”.

La reazione del club saudita è stata immediata: “L’Al Ahli ha ribadito le condizioni iniziali ed è passato dalle parole ai fatti, avanzando la trattativa per Toney che ha già svolto le visite mediche”.

Il Chelsea, nel frattempo, resta alla finestra. “I Blues avrebbero l’accordo col Napoli, ma non ce l’hanno con Osimhen”, rivela Di Marzio. “Se non aumentano l’offerta al nigeriano, ci sono buone possibilità che rimanga a Napoli”.