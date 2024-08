Napoli, stop alle cessioni: Zerbin e Folorunsho restano

Il Napoli blocca le partenze di Zerbin e Folorunsho. Conte vuole valutarli. Sfumano le trattative con Monza e Lazio. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Il Napoli frena sulle cessioni. Alessio Zerbin e Michael Folorunsho restano in azzurro, almeno per ora. La società partenopea ha deciso di non dare il via libera ai trasferimenti dei due giocatori.

Sky Sport 24 riporta in diretta:

“Il Napoli non dà il via libera né per Alessio Zerbin al Monza né per il prestito di Folorunsho alla Lazio.”

Una mossa a sorpresa che cambia gli scenari di mercato. Il Monza sperava di assicurarsi Zerbin, mentre la Lazio puntava al prestito di Folorunsho. Entrambe le trattative, al momento, sono in stand-by.

La decisione sembra essere legata alla volontà di Antonio Conte. Il nuovo tecnico del Napoli vuole valutare personalmente i due giocatori prima di dare l’ok a eventuali cessioni.

Per Zerbin sfuma, almeno momentaneamente, l’opportunità di giocare con continuità in Serie A con la maglia del Monza. Folorunsho, dal canto suo, vede allontanarsi la possibilità di mettersi alla prova con la Lazio di Sarri.