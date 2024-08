Al Ahli ufficializza Toney: sfuma definitivamente Osimhen

L’Al Ahli annuncia l’ingaggio di Ivan Toney nella notte. Si chiude ogni possibilità per Victor Osimhen di lasciare il Napoli.

Il calciomercato riserva sempre sorprese, e questa volta a farne le spese è Victor Osimhen. L’Al Ahli ha ufficializzato l’acquisto di Ivan Toney, chiudendo definitivamente le porte al bomber del Napoli.

La notizia è arrivata nella notte, mettendo fine alle speculazioni degli ultimi giorni. Con un solo slot disponibile per un calciatore straniero, il club saudita ha scelto l’attaccante inglese, lasciando Osimhen al palo.

Per il Napoli e il suo centravanti si apre ora uno scenario complicato. L’Arabia Saudita rappresentava l’ultima speranza per una cessione immediata, considerando che il mercato in Medio Oriente chiuderà il 2 settembre.

La mancata partenza di Osimhen rischia di creare una situazione di forte tensione. Fonti vicine al club parlano di una “spaccatura terribile tra le parti”. Il nigeriano, desideroso di cambiare aria, si ritrova ora bloccato in azzurro almeno fino a gennaio.

Antonio Conte dovrà gestire una situazione potenzialmente esplosiva. Il tecnico del Napoli si trova con un Osimhen scontento e un reparto offensivo da riequilibrare dopo l’arrivo di Lukaku.

Per il Napoli, la permanenza forzata di Osimhen apre scenari imprevisti. Il club dovrà lavorare per ricucire il rapporto con il suo gioiello, sperando di ritrovare la serenità necessaria per puntare in alto in campionato.

La telenovela Osimhen sembra destinata a nuovi capitoli. Il bomber africano resta a Napoli, ma con quale stato d’animo? I tifosi azzurri sperano in una riconciliazione, ma il futuro resta un’incognita.