Osimhen-Napoli, colpo di scena: reintegro possibile, tre nomi in ballo

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli resta un rebus. Spunta l’ipotesi di un clamoroso reintegro in rosa.

Il caso Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Dopo la chiusura del calciomercato estivo, il destino del bomber nigeriano resta avvolto nel mistero. Le voci su un possibile addio si sono spente, ma ora si aprono nuovi scenari.

Osimhen fuori rosa? Non è detto

Fino a poche ore fa, l’esclusione dalla rosa sembrava l’epilogo più probabile per Osimhen. Sky Sport aveva prospettato due possibili soluzioni: la tribuna fino a gennaio o una cessione immediata in un campionato minore. Ma le carte in tavola potrebbero cambiare radicalmente.

Il giornalista Giovanni Scotto ha lanciato un’ipotesi clamorosa sui social. Le sue parole hanno riacceso le speranze dei tifosi azzurri:

“Si parla di giocatori ‘fuori rosa’ ma la lista definitiva non c’è ancora. Nel caso del Napoli c’è un posto libero tra Osimhen, Mario Rui, Folorunsho e un ipotetico svincolato. Solo uno dentro e gli altri restano fuori.”

Il rebus della lista Napoli

La situazione è in continua evoluzione. Osimhen si ritrova ora in lotta con Mario Rui e Folorunsho per l’ultimo posto disponibile nella lista del Napoli. Una svolta impensabile fino a poche ore fa, che riapre scenari inaspettati.

Conte, Osimhen e il nuovo Napoli

Il mancato trasferimento ha complicato i piani del Napoli. Conte ora dovrà gestire una situazione delicata, con Osimhen che potrebbe ritrovarsi compagno di reparto di Lukaku, appena arrivato dal Chelsea.

La telenovela Osimhen-Napoli sembra destinata a nuovi colpi di scena. Tra l’ipotesi tribuna e un clamoroso reintegro, il futuro del bomber nigeriano resta un enigma tutto da decifrare. I tifosi azzurri attendono con ansia sviluppi, sperando di non perdere il loro gioiello.