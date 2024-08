Incredibile Osimhen fuori rosa, rottura con il Napoli e con l’agente. Il retroscena

Victor Osimhen resta al Napoli ma finisce fuori rosa. Il bomber nigeriano rompe con l’agente e accusa il club azzurro.

Il Napoli si ritrova con una vera e propria bomba a orologeria tra le mani: Victor Osimhen è fuori rosa. La notizia, clamorosa, arriva dopo una giornata di tensioni e colpi di scena nelle ultime ore di calciomercato. La situazione è precipitata dopo il mancato trasferimento all‘Al-Ahli. Il Corriere dello Sport scrive:

Osimhen fuori rosa: resta al Napoli ai margini

“Ciò a cui ieri ha assistito il mondo del calciomercato mondiale, nel giorno del gran finale del reality show (con tweet) Osimhen-Napoli-Al Ahli-Chelsea, forse si vede soltanto alle aste di fantamercato.

Quelle tra amici o amici ma non troppo: è fatta con l’Al-Ahli, anzi no; c’è il Chelsea che s’inserisce, va in sorpasso e frena; è tutto pronto per l’annuncio del trasferimento di Osi in Arabia. Ops, forse sta saltando: c’è Ivan Toney che fa le visite mediche a Londra con l’ A l-Ahli, pronto ad acquistarlo dal Brentford. Ahia, è saltata sul serio: per una differenza di 5 milioni tra domanda (70) e offerta (65), dicono e giurano che sia così.

Un affare di tale portata, con uno stipendio al giocatore compreso tra i 30 e i 40 milioni per 4 anni, più una clausola rescissoria da una cinquantina di milioni per tornare in Europa, che salta per 5 milioni. Una somma che i comuni mortali fanno fatica a immaginare, ma che per certi affari del calcio equivale a cinque un caffè. Incredibile ma vero”.

Osimhen rottura con l’agente

Il quotidiano sportivo aggiunge ulteriori dettagli: “Osimhen, furioso, ha avuto una discussione feroce con i dirigenti del Napoli, adesso alle prese con una bomba a orologeria. Il club non reintegrerà in rosa Osimhen, che gli imputa anche di essersi rifiutato in passato di giocare per il Napoli. In bilico anche il rapporto tra il giocatore e il suo agente.

Vale la pena ripeterlo: fino al giorno della chiusura della finestra dei trasferimenti in Arabia può ancora accadere qualcosa, anche se è molto, molto difficile. Fatto sta che il mancato trasferimento di Osimhen in Premier, Liga, Ligue1 o Bundesliga dovrà far riflettere molto: davvero paradossale per le qualità del calciatore, un centravanti di 25 anni capace di cambiare le partite e le squadre.

Napoli senza Osimhen: la situazione per Conte

Il Corriere dello sport conclude: Il Napoli, per ora, dovrà pagare il suo maxi stipendio pur avendo investito su Lukaku e company: un rischio calcolato, evidentemente. O magari solo un rischio che Adl ha voluto correre. Osimhen, intanto, sarà azzurro fino a gennaio se non cambierà nulla: club e giocatore, a quel punto, dovranno guardarsi in faccia e decidere cosa fare.

Magari (sicuramente) coinvolgendo Conte, fino a oggi spettatore di una storia che nessuno è stato capace di risolvere. Agenti, intermediari e amici degli amici. Osimhen, uno dei più forti centravanti in circolazione, è rimasto imprigionato nella gabbia dorata del suo stipendio e della clausola rescissoria da 130 milioni, inserita a dicembre 2023 in sede di rinnovo: sono 8 mesi che in tanti ritenevano Victor già venduto o comprato, ma ieri un po’ tutti hanno capito la differenza tra il mercato e il fantamercato“.