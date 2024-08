Agente Osimhen tuona: “Victor non è un pacco postale. Merita rispetto”

Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, difende il suo assistito: “Ha fatto la storia del Napoli. Ha ancora tanto da dire in Europa”

La telenovela Osimhen si arricchisce di un nuovo capitolo. Roberto Calenda, agente del bomber nigeriano, esce allo scoperto con un messaggio sui social che fa discutere.

Ecco le parole di fuoco di Calenda:

“Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club.”

L’agente poi alza i toni:

“Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio.”

Parole che sembrano una risposta diretta alle voci di mercato che vorrebbero Osimhen in Arabia Saudita. Il bomber del Napoli, infatti, non sembra intenzionato a lasciare l’Europa.

Ma cosa si nasconde dietro questo sfogo? De Laurentiis e Conte stanno davvero pensando di “spedire” Osimhen lontano da Napoli? O è solo una mossa per alzare il prezzo?

Una cosa è certa: con l’arrivo di Lukaku e le voci su Skriniar, il futuro di Osimhen è più incerto che mai. Tifosi del Napoli, preparatevi a un finale di mercato incandescente!