Lukaku-Napoli, intoppo sui diritti d’immagine: visite mediche rimandate

Visite mediche di Lukaku col Napoli potrebbero slittare di qualche giorno. Trattativa in corso sui diritti d’immagine, ma l’affare non è a rischio

Il passaggio di Romelu Lukaku al Napoli subisce un piccolo intoppo. Secondo il Corriere dello Sport, le visite mediche del belga potrebbero slittare di qualche giorno.

Il quotidiano riporta: “Romelu Lukaku, intanto, è in Belgio. Il viaggio per Roma, destinazione visite mediche, potrebbe slittare di qualche ora. Magari un giorno o due rispetto all’agenda iniziale (test tra oggi e domani).”

Lukaku-Napoli: nodo diritti d’immagine

Il motivo del ritardo? I diritti d’immagine. Il Napoli è noto per la sua politica rigida su questo aspetto:

“Il Napoli avoca a sé la gestione totale dell’immagine dei tesserati e dettagli a parte è questo il punto sul quale il club e l’entourage del giocatore stanno lavorando.”

Nonostante questo intoppo, l’affare non sembra essere a rischio. Le parti continuano a lavorare per trovare un accordo.

Lukaku, Affare non a rischio

La situazione di Lukaku è complessa. Fino a settembre 2023, era rappresentato dalla Roc Nations Sports di Jay-Z, con numerosi accordi di sponsorizzazione. Ora, il panorama è cambiato.

Insomma, mentre Lukaku è in Belgio con la valigia pronta, a Napoli si mordono le unghie. I tifosi azzurri sognano già di vederlo in campo con Kvaratskhelia e compagni, ma dovranno pazientare ancora un po’.

De Laurentiis e i suoi uomini sono al lavoro per sciogliere questo nodo dei diritti d’immagine. Una grana che nessuno si aspettava, ma che non dovrebbe far saltare il banco.

Una cosa è certa: il Napoli non molla la presa sul bomber belga. E voi, tifosi azzurri, tenete d’occhio i voli da Bruxelles: Lukaku potrebbe atterrare a Capodichino da un momento all’altro!