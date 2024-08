Pedullà: “Napoli, mercato straordinario. Osimhen-Al Ahli unica pista plausibile”

Alfredo Pedullà aggiorna sul mercato del Napoli: “Entrate straordinarie. Giorni caldissimi in arrivo”

Il Napoli continua a essere protagonista sul mercato, con Victor Osimhen al centro delle attenzioni. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione.

Riguardo Osimhen, Pedullà ha scritto sul suo sito:

“Victor Osimhen e l’Al Ahli oggi è l’unica pista plausibile. Dobbiamo metterci un minimo di prudenza per cercare di capire cosa accadrà sul mercato europeo fino a venerdì sera, ma vale quanto raccontato a giugno. Ovvero che gli arabi avevano mostrato un forte interesse, normale che ora stiano tornando in assenza – almeno in queste ore – di altri pretendenti per il nigeriano.”

Sulla proposta dell’Al Ahli e la posizione di Osimhen, il giornalista ha aggiunto:

“Oggi l’Ahli viaggia sui 70 milioni, ma deve raggiungere gli accordi con Osimhen che in Arabia ci andrebbe controvoglia. E nel frattempo il Napoli sta concludendo un mercato in entrata straordinario.”

Pedullà prevede giorni intensi:

“Morale: saranno giorni caldissimi, forse anche settimane perché da quelle parti la finestra relativa ai trasferimenti sarà aperta anche dopo le scadenza in Europa dei prossimi giorni.”

Il valzer delle trattative sembra non avere fine per il Napoli. Da una parte, un mercato in entrata che fa sognare i tifosi; dall’altra, il tormentone Osimhen che tiene tutti con il fiato sospeso.

L’offerta dell’Al Ahli è sul tavolo, ma il nigeriano nicchia. Vuole davvero lasciare la Serie A per l’Arabia? E il Napoli è pronto a privarsi del suo bomber di punta?

Una cosa è certa: con la chiusura del mercato europeo alle porte e quello arabo ancora aperto, ci aspettano giorni di fuoco. De Laurentiis e Conte dovranno giocare una partita a scacchi delicatissima. Il futuro del Napoli potrebbe decidersi in queste ore frenetiche.

