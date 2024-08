Italiano perde 3-0 col Napoli e vede un’altra partita: “risultato bugiardo”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, contesta il 3-0 subito contro il Napoli di Conte: “Gara equilibrata, ci è mancata solo la finalizzazione”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sembra vivere in un universo parallelo dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Napoli di Antonio Conte.

Nonostante il risultato netto, Italiano ha dichiarato ai microfoni di DAZN:

“Nel corso di una discreta prestazione, siamo venuti meno al momento della finalizzazione. Il 3-0 non rispecchia l’andamento della partita.”

L’allenatore rossoblù insiste su una visione della gara che contrasta nettamente con quanto visto in campo:

“Sul piano del gioco eravamo bravi a far girare il pallone, c’è da far meglio negli ultimi 16-20 metri. Sul piano della pressione non posso rimproverare nulla, abbiamo sporcato tutti i palloni evitando la loro costruzione del basso.”

Italiano sembra ignorare il dominio del Napoli, che ha creato numerose occasioni da gol, aggiungendo:

“A parte i primi minuti ho visto personalità e palleggio, per contenere i tre attaccanti del Napoli era necessario difenderci mantenendo il possesso palla.”

Le parole di Italiano lasciano perplessi tifosi e addetti ai lavori. Come si può definire “equilibrata” una partita persa 3-0? Il Bologna è stato chiaramente surclassato dal Napoli di Conte, che ha dominato in lungo e in largo.

Forse il tecnico rossoblù cerca di proteggere la squadra da critiche troppo dure? O davvero crede in ciò che dice? Una cosa è certa: se il Bologna vuole rialzarsi, dovrà fare i conti con la realtà dei fatti, non con visioni ottimistiche di partite mai giocate.

La prossima sfida dirà molto sullo stato mentale della squadra: Italiano riuscirà a trasformare questa “discreta prestazione” in risultati concreti, o continueremo a sentir parlare di “risultati bugiardi” anche in futuro?