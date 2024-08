Mauro attacca Kvara: “Troppo polemico e si butta”. Ma i fatti dicono altro

Massimo Mauro critica Kvaratskhelia a Pressing: “Troppo polemico e si butta”. Napolipiu.com risponde: “La realtà è diversa, Kvara vittima di falli sistematici”

Massimo Mauro ha acceso la polemica su Kvaratskhelia durante la trasmissione Pressing. L’ex calciatore di Napoli e Juventus ha dichiarato:

“Kvaratskhelia se sta bene può giocare dove vuole perché ha visione. Avete visto la palla che ha messo a Di Lorenzo? Lui non ha limiti tecnici e può giocare dove vuole. Però deve stare bene fisicamente e deve diventare anche leader comportamentale di questa squadra. Per me deve essere meno polemico con l’arbitro e deve buttarsi di meno così può diventare il leader del Napoli in mezzo al campo.”

Mauro parte con elogi per poi virare su critiche che non trovano riscontro nella realtà.