VIDEO Orsato nella bufera: ammonisce solo Kvara dopo la provocazione di Gatti

Durante Juventus-Napoli, Gatti provoca Kvaratskhelia dopo un contrasto ma Orsato ammonisce solo il georgiano nonostante la chiara provocazione del bianconero. Episodio che fa discutere.

Juventus-Napoli è stata una partita molto accesa e ricca di episodi discussi. Uno di questi ha visto protagonisti Gatti e Kvaratskhelia, con il difensore bianconero che ha provocato il georgiano dopo un contrasto di gioco. Nonostante ciò, l’arbitro Orsato ha sorprendentemente estratto il cartellino giallo solo nei confronti dell’attaccante partenopeo, scatenando forti polemiche.

l video mostra chiaramente come dopo un normale contrasto di gioco, Gatti si rivolga a Kvaratskhelia con fare provocatorio, scatenando la reazione dell’attaccante partenopeo. Nonostante ciò, l’arbitro ha deciso di sanzionare solo il georgiano con un’ammonizione, ignorando del tutto il comportamento del difensore bianconero.

Una scelta, quella di Orsato, che ha fatto enormi polemiche ed è stata criticata anche da diversi ex arbitri. Il regolamento infatti prevede il giallo anche per atteggiamenti volti a provocare risse e tensioni in campo. Molti tifosi e opinionisti hanno letto nella decisione dell’arbitro una netta disparità di trattamento a favore della Juventus.

Episodi come questo gettano ulteriori ombre sulla direzione di gara e rischiano di alimentare ancora di più le accuse di faziosità già piovute in passato sull’operato di Orsato. Per fugare ogni dubbio sarebbe stato meglio estrarre due gialli o lasciar correre senza sanzionare nessuno.