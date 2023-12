Tifosi del Napoli furiosi con DAZN: “Basta! Pardo e Ambrosini sono pro Juve”

Tifosi Napoli furiosi con DAZN e i telecronisti Pardo e Ambrosini, accusati di essere troppo dalla parte della Juve.

Ancora una volta nel mirino dei tifosi partenopei finiscono direttamente i cronisti della partita Juventus-Napoli, Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. I due telecronisti DAZN vengono accusati dai supporters azzurri di avere commentato in maniera decisamente faziosa a favore della Juventus durante il big match dell’Allianz Stadium.

Su Twitter decine di messaggi al vetriolo contro Pardo “Impossibile sentire una telecronaca così di parte, sembrava di ascoltare Kiss Kiss Napoli al contrario”, twitta un tifoso. E ancora: “Anche Ambrosini non è da meno, ogni contrasto a favore della Juve era fallo secondo lui”.

Il malcontento parte da lontano e non riguarda solo la telecronaca di oggi. Soprattutto Pardo viene accusato dai sostenitori napoletani di avere un atteggiamento reverenziale quando commenta le partite dei bianconeri, sottolineando in maniera esagerata i meriti della squadra di Allegri. Viceversa, per il Napoli i toni sarebbero sempre più critici, anche per episodi dubbi.

Ora la misura sembra colma. “È possibile che gli abbonati che pagano profumatamente l’abbonamento a DAZN debbano subire i commenti faziosi di cronisti che dovrebbero essere super partes?”, si chiede qualcuno. In molti annunciano di voler disdire l’abbonamento se la piattaforma non prenderà provvedimenti.

DAZN dovrà gestire con attenzione la polemica, per evitare di alimentare ulteriormente il malcontento dei tifosi partenopei. Una replica ufficiale sulla condotta di Pardo e Ambrosini potrebbe essere il primo passo per abbassare i toni delle accuse di parzialità. Ma la fiducia nei due cronisti appare ormai compromessa agli occhi della tifoseria napoletana.