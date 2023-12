I tifosi del Napoli sui social protestano contro Pardo e Ambrosini per la loro presunta parzialità a favore dell’Inter durante la telecronaca su DAZN.

La partita di Serie A tra Napoli e Inter è al centro di un acceso dibattito sui social media tra i tifosi del Napoli, che hanno espresso la loro frustrazione riguardo alla telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini su DAZN.

I tifosi azzurri hanno accusato i due commentatori di mostrare una palese preferenza per l’Inter, enfatizzando positivamente ogni azione della squadra milanese e adottando un tono più morbido nella narrazione.

Questo episodio non è il primo in cui i tifosi del Napoli lamentano una presunta parzialità nelle telecronache delle loro partite. I fan sottolineano come paghino il loro abbonamento a DAZN allo stesso modo degli altri tifosi e si aspettano un trattamento equo e una telecronaca imparziale.

Un utente su Twitter ha scritto: “È inaccettabile! Paghi per vedere la tua squadra e invece devi sentire i commentatori tifare apertamente per l’avversario. Dov’è la professionalità? #Pardo #Ambrosini #DAZN #NapoliInter”.

Un altro tifoso ha espresso su Facebook: “Ogni volta che l’Inter tocca palla, sembra che Pardo e Ambrosini stiano per festeggiare un gol. Ci meritiamo rispetto e una telecronaca neutrale! #Parzialità #DAZN”.

La questione solleva ancora una volta dibattiti sulla necessità di neutralità e professionalità nel giornalismo sportivo, soprattutto in un contesto mediatico come quello del calcio, dove le passioni sono intensamente vissute.