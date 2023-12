CLASSIFICA – Juve in vetta, il Napoli rischia di farsi superare da Fiorentina e Bologna

La classifica aggiornata dopo la sfida della 15esima giornata, Juventus Napoli: bianconeri momentaneamente al primo posto, il Napoli resta a 24 punti.

L’anticipo della 15esima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli si è conclusa con una vittoria di misura da parte dei bianconeri, che si sono riportati in cima alla classifica in attesa dell’Inter, in campo sabato sera contro l’Udinese.

Gli azzurri ora si trovano a rischio di scivolare al settimo posto in classifica. Con soli 24 punti, la squadra partenopea potrebbe essere superata da Fiorentina e Bologna. Nel frattempo, la Juventus allunga il passo, raggiungendo un vantaggio di +12 e sorpassando l’Inter al primo posto della classifica. La lotta per la vetta si fa sempre più intensa, mentre il Napoli deve fare i conti con il pericolo di finire ancora più giu.