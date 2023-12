Juventus-Napoli: Canale tv, diretta streaming, formazioni

La sfida tra Juventus e Napoli in Serie A si preannuncia elettrizzante. Scopri dove seguirla in diretta TV e streaming.

Il Napoli di Mazzarri affronta una prova del fuoco contro la Juventus, cercando riscatto in Serie A dopo il passo falso contro l’Inter.

Anticipazioni Juventus-Napoli

La 15ª giornata di Serie A vede un confronto al vertice tra Juventus e Napoli. L’Allianz Stadium di Torino sarà il palcoscenico di questo importante match, fissato per venerdì 8 dicembre 2023, con fischio d’inizio alle 20:45.

La Stagione Fino Ad Ora

La Juventus, dopo il successo sul Monza, cerca di proseguire il proprio momento positivo. Per il Napoli, invece, l’obiettivo è riscattare la sconfitta interna contro l’Inter.

Contesto Juventus

I bianconeri sono a soli due punti dalla vetta, mantenendo vive le speranze di una scalata al vertice.

Situazione Napoli

I Campioni d’Italia in carica, attualmente a -11 dall’Inter e a -9 dalla Juventus, sono chiamati a una reazione immediata.

Juventus-Napoli: Probabili Formazioni

Juventus

Sembra probabile il ritorno di Danilo e Locatelli. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, con Szczesny in porta, Gatti, Bremer e Danilo in difesa, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo, e Vlahovic e Chiesa in attacco.

Napoli

Il Napoli potrebbe schierarsi con un 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan in difesa; Anguissa, Lobotka, Zielinski a centrocampo; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia in attacco.

Dove Vedere la Partita

Diretta TV

La partita sarà trasmessa su DAZN, accessibile tramite app su smart TV, dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a DAZN e Sky, disponibile anche sul canale 214 di Sky attraverso Zona DAZN.

Streaming

Per lo streaming, è possibile collegarsi al sito di DAZN da computer o notebook, o scaricare l’app di DAZN su smartphone e tablet.

Commento Tecnico

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.