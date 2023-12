La designazione di Daniele Orsato per il match Juventus-Napoli solleva questioni e polemiche nel panorama calcistico italiano, alla luce degli episodi recenti e passati.

Perchè Juve-Napoli a Orsato?

Ormai siamo alla frutta. La designazione di Orsato per Juventus – Napoli è l’ennesimo schiaffo dato a quanto resta del calcio e soprattutto al Napoli dopo lo scandaloso arbitraggio di Massa in Napoli – Inter.

Ci spieghi Rocchi cosa significa la designazione di Orsato per Juventus – Napoli dopo l’arbitraggio di Massa in Napoli – Inter che avrebbe dovuto richiedere almeno un’inchiesta federale anche per il mancato intervento degli addetti alla sala VAR.

Ci spieghi Rocchi che cosa significa impiegare per Juventus – Napoli l’arbitro di Schio che di fatto ha impedito ai partenopei la conquista di due scudetti con errori macroscopici nell’ultimo lustro. Forse Inter – Juventus (2 – 3) del 28 aprile 2018 e Napoli – Milan (0 – 1) del 6 marzo 2022 sono fake news di terrapiattisti?

L’Assenza di Media Locali a Sostegno del Napoli

Ma questo capita quando non hai giornali e tivvù. Non è un caso che il Napoli è la squadra più maltratta nella storia del calcio italiano, e forse non solo italiano visto cosa ci hanno combinato Kovacs e Marciniak in Champions della passata edizione.

Senza giornali e tivvù non si va da nessuna parte e Napoli non ha giornali e tivvù. Siamo solo terra di conquista. Qui da noi si è specialisti solo nel dare consigli tattici e tecnici ai migliori allenatori del mondo come Ancelotti (il più titolato tecnico del pianeta).

Il Paraddosso

Dopo l’inquietante arbitraggio di Massa sono stati i media juventini e rossoneri a mettere in discussione la vittoria interista a Napoli nello strabiliante silenzio dei cosiddetti media nostrani. Rocchi non ha impiegato Massa, ma ha di fatto premiato Marini (al VAR di Atalanta – Milan) e Mariani (Dirige Cagliari – Sassuolo) che di fatto, dovevano intervenire, hanno avallato tutte le scelte scellerate dell’arbitro in campo.

Si pensi che l’arbitro Colombo messo sotto attacco mediatico bianconero e nazionale per la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo – Juventus del 23 settembre 2023 (V giornata) è stato utilizzato come arbitro di A solo il 5 novembre 2023 (Roma – Lecce all’XI di A).

Inutile girarci intorno, senza gli errori arbitrali il Napoli avrebbe sicuramente vinto la partita, ma certamente non avrebbe perso. Senza giornali e tivvù non si va da nessuna parte e Napoli è senza giornali e tivvù.

