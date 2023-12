Classifica senza errori arbitrali 2023-2024: Analisi della 14 Giornata

Classifica senza errori arbitrali 14 giornata di serie A 2023/2024. Massa e Fabbri ne combinano di tutti i colori.

Disastro arbitri. Sbaglia tanto Fabbri a Monza ma è Massa di Imperia, in compagnia di Marini (al VAR) e Mariani (all’AVAR), a regalarci un arbitraggio d’altri tempi.

Errori Arbitrali della 14 giornata di serie A

Fabbri a Monza: Decisioni Controverse

Male fabbri a Monza con i brianzoli costretti ad alzare bandiera bianca senza nemmeno protestare. Un classico del calcio italico come ci ha fatto sapere il Thiago Motta furibondo dopo la gara di Lecce (netto il rigore assegnato ai pugliesi), ma silenzioso dopo i fatti di Juventus – Bologna della seconda di campionato.

Fabbri è partito alla grande già al 9’ con lo strabiliante rigore assegnato ai bianconeri che il solito buontempone alla moviola ha cercato di giustificare con “… discutibile”. La solita solfa, insomma. Ma nella strenua difesa del club bianconero nessuno si è tirato indietro.

Chi non ha potuto ignorare la mano di Cambiaso che stringeva la maglia di Kyriakopoulos, ci ha fatto sapere che dopo la reciproca trattenuta iniziale l’infrazione del giocatore lombardo sarebbe durata per più tempo e quindi tale da giustificare il calcio di rigore assegnato ai torinesi.

Premesso che per un fallo reciproco il Regolamento prevede di avvantaggiare sempre il difendente, e non l’attaccante, è fuori discussione che dalla reciproca trattenuta iniziale è stato Cambiaso a trarne vantaggio. Non si comprende il mancato intervento del VAR sull’episodio.

Non è finita. Sull’1 – 2 finale pesa il gol irregolare convalidato a Rabiot su calcio d’angolo inesistente, successivo al rigore parato a Vlahovic. Se una rimessa dal fondo è tramutata in un corner è palese ritenere irregolare la rete derivante da tale evidente errore arbitrale.

Massa ferma il Napoli

Ma i fatti seppure determinanti di Monza passano in secondo piano per quanto andato in onda al Maradona di Napoli. Parlare di calcio e gesti atletici appare fuori luogo dopo aver visto all’opera Massa di imperia. In uno sport determinato soprattutto da episodi, i meriti e i demeriti per una vittoria o una sconfitta appartengono ai romanzieri della letteratura sportiva, non al calcio.

Se il migliore in campo è risultato poi il portiere interista Sommer significa che qualcuno avrà visto sicuramente un’altra partita. E’ fuori discussione che Napoli – Inter è stata condizionata da episodi tutti negativi a sfavore di una sola squadra. Un grande Napoli, persino arrembante per lunghi tratti, con una traversa di mezzo, non ha potuto fare nulla contro gli eclatanti errori commessi dal fischietto ligure al termine di un arbitraggio lacunoso anche sul piano disciplinare.

Sono state tante, e tutte impunite, le legnate e trattenute sul fronte milanese in danno dei giocatori azzurri. Le uniche due ammonizioni rifilate all’Inter sono giunte solo nel finale di partita (al 72’ e 85’).

In questo contesto 2 rigori negati ed un gol irregolare subito nel migliore momento partenopeo avrebbero lasciato segni indelebili su chiunque. Fra qualche anno ci faranno anche sapere che Massa era troppo vicino per vedere il placcaggio di Lautaro (andava anche ammonito) su Lobotka.

Ma la chicca migliore è giunta col rigore negato a Osimhen al 57’ che di fatto ha impedito al Napoli la possibilità di raggiungere l’1 a 1 e dare una svolta diversa all’incontro. Il quasi immediato raddoppio di Barella ha definitivamente chiuso la gara.

Classifica senza errori arbitrali 14 giornata di serie A

Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla 14 giornata del camcoionato di serie A 2023/2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 35 Inter 31 -4 Juventus 33 Napoli 27 +3 Milan 29 Juventus 26 -7 Napoli 24 Bologna 25 +2 Roma 24 Milan 24 -5 Fiorentina 23 Fiorentina 23 Bologna 22 Roma 23 -1 Atalanta 20 Torino 22 +3 Lazio 20 Lazio 21 +1 Torino 19 Atalanta 20 Frosinone 18 Frosinone 18 Monza 18 Monza 18 Lecce 16 Lecce 17 +1 Genoa 15 Genoa 15 Sassuolo 15 Sassuolo 15 Udinese 12 Cagliari 12 +2 Empoli 11 Empoli 12 +1 Cagliari 10 Udinese 12 Verona 10 Verona 11 +1 Salernitana 8 Salernitana 9 +1

