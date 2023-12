Napoli-Inter, l’arbitro Massa, con Marini al VAR e Mariani all’AVAR hanno commesso errori macroscopici. Serve un intervento immediato dell’AIA.

Chi deve intervenire, intervenga. Lassù, hanno visto cosa ha combinato il team arbitrale capitanato da Massa al Maradona in Napoli – Inter. E’ sembrato rivedere la finale della supercoppa di Pechino fra Juventus e Napoli diretta da Mazzoleni. Dopo aver visto all’opera Massa, solo un repentino commissariamento dell’AIA potrebbe salvare quanto resta del calcio. Al Maradona un grande Napoli è messo sotto da errori arbitrali d’ogni sorta.

Gli avanti azzurri mazzolati a dovere per tutta la gara, due rigori negati, un gol irregolare subito e tante altre piccolezze non avrebbero dato scampo ad alcuno.

Napoli-Inter: l’arbitro Massa ne combina di tutti i colori

Sconcertante quanto Massa in compagnia di Marini al VAR e di Mariani all’AVAR hanno mostrato ai milioni di sportivi italiani e non.

Nel ricordare che Marini era anche al Var di Genoa – Napoli, IV giornata (2 rigori negati agli azzurri e gol irregolare convalidato ai liguri) e che Mariani era fresco reduce dall’inquietante direzione di Atalanta – Napoli della settimana scorsa, si è certi che neanche con Maradona in campo il Napoli l’avrebbe spuntata contro l’Inter.

Un Napoli arrembante (il portiere Sommer migliore in campo), con un rigore già negato al 22’ per fallo di Chalanoglu su Anguissa e una traversa di Politano, è stato punito con un gol irregolare nel suo momento migliore.

L’Inter ha trovato il vantaggio con Chalanoglu, primo tiro in porta nella porta del Napoli, dopo un evidente fallo di Lautaro su Lobotka che Massa non ha inspiegabilmente fischiato pur essendo vicinissimo all’azione.

Nemmeno è intervenuto inspiegabilmente (non è mai cambiato il possesso del pallone e il VAR doveva intervenire) il duo dalla sala VAR.

Bravo il guardalinee sul fuorigioco di Thuram, scommettiamo che Massa avrebbe concesso il gol?

Al 57’ compie l’ennesimo capolavoro il direttore ligure quando nega un altro clamoroso rigore al Napoli per l’evidente fallo di Acerbi su Osimhen. Massa è ancora vicino all’azione ma non ritiene di intervenire e assegnare il calcio di rigore ai partenopei; si era sul punteggio di 0 a 1.

COSA HANNO VISTO MARINI E MARIANI NELLA SALA VAR?

Marini e Mariani dalla sala VAR ritengono ancora una volta inopportuno farsi sentire. Sull’azione successiva segna ancora l’Inter con Barella e chiude di fatto la gara di Napoli.

Un grande Napoli prende un sacco di botte (mancano almeno due cartellini agli interisti nella prima mezzora di gioco), Lautaro andava anche ammonito per il placcaggio su Lobotka, si vede negare un rigore sullo 0 a 0 e chiude il primo tempo in svantaggio con un gol irregolare subito.

Un grande Napoli (il portiere interista migliore in campo) riparte alla grande nella ripresa e si vede ancora una volta negare un calcio di rigore. Dal probabile 1 a 1 gli azzurri sono definitivamente abbattuti dal secondo gol nerazzurro nell’azione successiva all’ennesimo errore compiuto dal team arbitrale.

Se consideriamo la mancata ammonizione non subita da Acerbi sul fallo da rigore è andata di lusso all’Inter anche sul piano disciplinare con due soli giocatori ammoniti.

I primi ed unici cartellini gialli per i nerazzurri sono giunti solo al 78’ (Darmian) e all’85’ (Thuram per esultanza). Ma contro il Napoli si può fare di tutto come già ci aveva fatto sapere Mariani durante Atalanta – Napoli della settimana scorsa.

