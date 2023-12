Dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli, una foto di Dimarco che prende in giro Mazzarri con il gesto dell’orologio che sta diventando virale sui social.

Sta facendo il giro del web una foto postata dall’Inter sui social che immortala Federico Dimarco prendere bonariamente in giro Walter Mazzarri. Lo scatto ritrae i giocatori nerazzurri esultare dopo la vittoria per 3-2 contro il Napoli al Maradona, con Dimarco che indica in maniera scherzosa il polso, chiaro riferimento al gesto dell’orologio reso celebre da Mazzarri.

L’immagine, nella quale spicca il sorriso beffardo del laterale interista, è già diventata virale, condivisa da migliaia di utenti sui social. Una presa in giro simpatica nei confronti dell’ex tecnico nerazzurro, tornato da poco sulla panchina del Napoli.

Chissà se Mazzarri avrà apprezzato o meno lo sfottò di Dimarco. Certo è che lo scatto ha scatenato una vera e propria tempesta tra i sostenitori azzurri.

Il gesto di Dimarco, che ha preso in giro l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, imitando il suo iconico gesto dell’orologio, è stato percepito come una provocazione dai tifosi partenopei.

In un contesto già teso a causa di un gol non annullato per un fallo su Lobotka e due rigori negati al Napoli, questo atteggiamento è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Sui social, i commenti dei tifosi del Napoli variano dalla rabbia alla delusione, con molti che puntano il dito contro l’arbitraggio e il comportamento di alcuni giocatori dell’Inter. “È una mancanza di rispetto”, scrive un tifoso su Twitter, mentre un altro aggiunge: “Non solo ci rubano in campo, ma ci prendono anche in giro fuori”.