Napoli-Inter: Gol irregolare di Çalhanoğlu e Rigore Negato ad Anguissa, Massa al Centro delle Critiche

Il gol di Çalhanoğlu per l’Inter tra le polemiche e un rigore negato al Napoli scatenano critiche verso l’arbitro Massa nella sfida di Serie A.

Nel corso della partita di Serie A tra Napoli e Inter, un gol di Çalhanoğlu ha scatenato polemiche per un presunto fallo di Lautaro su Lobotka, non sanzionato dall’arbitro Massa.

Questa decisione ha permesso all’Inter di portarsi in vantaggio, con il VAR incapace di intervenire in questa circostanza. L’episodio ha suscitato il malcontento tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con molti che si interrogano sulla correttezza dell’arbitraggio in situazioni del genere.

In aggiunta a questa controversia, il Napoli si è visto negare un rigore per un fallo in area su Anguissa, anch’esso non rilevato da Massa. Questo ha amplificato le critiche verso la direzione arbitrale, con i tifosi del Napoli che si sentono penalizzati da decisioni che hanno influenzato significativamente il corso della partita.