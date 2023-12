Allenamento SSC Napoli, Mazzarri sorride: due buone notizie in vista della Juventus

Il Napoli si è regolarmente allenatore quest’oggi al centro tecnico di Castel Volturno: per il tecnico Mazzarri giungono due buone notizie.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si è dedicato a un intenso allenamento questo pomeriggio presso l’SSCN Konami Training Center in preparazione del prossimo scontro con la Juventus, previsto per venerdì all’Allianz Stadium, valido per la 15esima giornata di Serie A alle 20.45. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, con una pioggia incessante e temperature rigide, la squadra ha svolto la sessione sul campo 1, iniziando con un adeguato riscaldamento e lavoro tecnico.

Coloro che hanno giocato dalla prima all’ultima palla domenica scorsa hanno concentrato la loro sessione sull’attività di recupero. Nel frattempo, gli altri membri della rosa si sono impegnati in una partita a campo ridotto. Nello specifico, Mario Rui e Zanoli hanno svolto un allenamento personalizzato in campo, mentre Olivera ha ricevuto cure terapeutiche, previsto un prolungato periodo di assenza per quest’ultimo.

Tuttavia, per il tecnico Mazzarri, giungono due notizie positive in vista del prossimo match contro la Juventus. I due esterni, Rui e Zanoli, potrebbero essere pronti per il confronto a Torino, rappresentando un rinforzo significativo per la squadra. In particolare, il portoghese Mario Rui, se riuscisse a recuperare appieno, potrebbe anche essere schierato fin dall’inizio contro i bianconeri. La loro effettiva disponibilità sarà valutata nei prossimi allenamenti, rendendo cruciale la fase preparatoria in vista dell’importante sfida.