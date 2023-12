Juventus Napoli, le novità di Mazzarri: Natan confermato a sinistra, Juan Jesus scalpita

Il tecnico Walter Mazzarri si proietta alla sfida della quindicesima giornata di Serie A, Juventus Napoli, ipotizzando già la probabile formazione.

Il big match tra Juventus e Napoli, valido per la quindicesima giornata di Serie A, si avvicina e il tecnico Walter Mazzarri sta valutando alcune novità nell’undici titolare. La sfida è in programma per l’8 dicembre all’Allianz Stadium di Torino alle 20:45.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte, Mazzarri potrebbe apportare modifiche alla difesa, con Juan Jesus che spinge per una maglia da titolare. Il brasiliano sembra mettere in discussione la posizione di Leo Ostigard, e il ballottaggio è ancora aperto. Le indiscrezioni suggeriscono che Rrahmani e Juan Jesus potrebbero formare la coppia centrale in difesa dall’inizio.

A sinistra, Natan dovrebbe essere confermato nonostante le luci e le ombre mostrate nella recente partita contro l’Inter. Il giovane ventiduenne, proveniente dal Bragantino, ha il potenziale per crescere ulteriormente nel ruolo.

Nel centrocampo, si prevede il ritorno di Piotr Zielinski come titolare, un elemento che potrebbe portare un cambio significativo nella squadra.

Probabile Formazione: La formazione probabile del Napoli potrebbe essere un 4-3-3 con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (o Ostigard), e Natan in difesa. A centrocampo, Anguissa, Lobotka e Zielinski (o Elmas), mentre in attacco Politano, Kvaratskhelia, e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus (Ostigard), Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Elmas); Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Mazzarri.