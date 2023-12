Montefusco critica: “Errore madornale acquistare Natan. Ha solo un bel fisico”

L’allenatore Vincenzo Montefusco si è soffermato sul momento difficile del Napoli e soprattutto sulla prestazione di Natan.

Nel corso di un’intervista esclusiva a Radio Goal, Vincenzo Montefusco, allenatore, ha espresso le sue opinioni sulla difficile situazione che il Napoli di Mazzarri sta affrontando dopo la recente sconfitta contro l’Inter.

Montefusco ha puntato i riflettori sulla difesa della squadra partenopea, sottolineando la mancanza di contrasto da parte dei centrocampisti. Ha criticato l’approccio tattico di Garcia a Dimaro e Castel di Sangro, evidenziando una mancanza di attenzione alla fase difensiva. Secondo l’allenatore, Mazzarri ora ha l’opportunità di intervenire e migliorare la situazione difensiva dopo i problemi iniziali legati al calendario e agli infortuni.

“La difesa dev’essere protetta dai centrocampisti e quelli del Napoli non contrastano mai, giocano bene a calcio, ma non vincono mai i contrasti. Io ho visto Garcia a Dimaro e Castel di Sangro che non ha mai provato nulla di tattico, non ha mai provato la fase difensiva tatticamente ed oggi avvengono gli errori. Adesso ci vuole la mano di Mazzarri che è uno che ha avuto problemi da quando è arrivato tra calendari ed infortuni. Ora avrà più tempo per curare le ferite e farà funzionare la difesa”.

Il commento di Montefusco si è esteso anche al reparto offensivo, evidenziando il ruolo cruciale di un portiere comunicativo. Ha elogiato le performance di Politano in attacco ma ha sottolineato la necessità di un’azione decisa da parte di De Laurentiis per influenzare positivamente la squadra.

“Poi ci vuole un portiere che inizi a parlare un po’. In attacco solo Politano sta facendo bene. Il Napoli quando vinse lo scudetto con Ferlaino è perché lo stesso andava a braccetto con chi comandava. Si deve muovere De Laurentiis e deve farsi sentire nelle sedi opportune”.

Nel focalizzarsi su Natan, Montefusco non ha risparmiato critiche, definendo l’acquisto un “errore madornale”. Nonostante il fisico imponente e un piede mancino di qualità, Montefusco ha evidenziato le carenze difensive del giocatore, sottolineando che sulla fascia manca il passo necessario per supportare Kvaratskhelia. Il brasiliano, secondo Montefusco, deve ancora dimostrare il suo valore e convincere la squadra della sua utilità.

“E’ stato fatto un errore madornale comprandolo. Ha un bel fisico, un bel mancino, ma non è un buon marcatore. Poi sulla fascia non può giocare, Kvaratskhelia ha bisogno di un aiuto e Natan non ha il passo per aiutarlo. Ieri è rimasto fermo indietro, andava solo Di Lorenzo avanti. Adesso il brasiliano ancora deve convincere”.