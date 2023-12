Rigore Osimhen non dato, Del Genio: “Quando ci sono di mezzo Inter, Juve e Milan finisce sempre così”

Il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato su alcuni episodi controversi durante Napoli Inter come il rigore non dato per fallo su Osimhen.

Nel corso della diretta su Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha espresso con forza la sua opinione sull’episodio controverso accaduto durante la partita Napoli-Inter. Il rigore non concesso agli azzurri sul punteggio di 0-1 ha scatenato la critica di Del Genio, il quale ha evidenziato il fallo di Acerbi su Osimhen, seguito dall’inerzia di Massa e del VAR che hanno ignorato la situazione.

Il giornalista ha sottolineato: “Il Napoli ha vissuto molte situazioni simili, come già accaduto a Bologna quest’anno. La ragione è chiara: Osimhen anticipa con la sua velocità e viene colpito.” Del Genio ha poi fornito ulteriori dettagli, citando due occasioni in cui il Napoli ha subito ingiustizie simili, contro il Milan con l’arbitro Orsato e contro l’Inter con Massa.

Il giornalista ha evidenziato un pattern: “Contro tutte le altre squadre, il Napoli ha ottenuto e otterrà i rigori. Lo stesso vale per i gol annullati. Il problema emerge quando si affrontano Inter, Juve e Milan. Nessuno lo ammette, ma è una realtà incontrovertibile. Chi ha il coraggio di dirlo apertamente?”

Del Genio ha sollevato il tema della mancanza di coraggio nel riconoscere certi comportamenti arbitrali, soprattutto quando coinvolgono le squadre di vertice come Inter, Juve e Milan:

“Contro tutte le altre squadre il Napoli l’ha avuto e lo avrà. Così accade pure con il gol annullato. Il punto è che quando ci sono di mezzo Inter Juve e Milan finisce così. Nessuno lo dice, trovatemi chi ha il coraggio di dirlo”.