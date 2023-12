Meluso: “Fallo su Lobotka e rigore su Osimhen ignorati. Non meritavamo un arbitraggio così mortificante”

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, si è scagliato contro l’arbitraggio al termine di Napoli-Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0.

Nel post-partita contro l’Inter, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha espresso la sua frustrazione riguardo all’arbitraggio. Nonostante la sconfitta, Walter Mazzarri ha evitato commenti, ma Meluso ha dichiarato a DAZN: “Mazzarri è nervoso per quanto accaduto. È stata una giornata mortificante con decisioni discutibili da parte dell’arbitro Massa e del Var”.

Meluso ha evidenziato il fallo su Lobotka, definendolo evidente e sorprendente che Massa non sia intervenuto. Ha sottolineato che questo episodio ha avuto un impatto psicologico significativo sulla squadra: “Il fallo su Lobotka è evidente, strano che Massa non sia intervenuto, questo gol ci ha dato una mazzata psicologica importante”.

Sul fallo di Lautaro su Lobotka, Meluso ha criticato Massa per non essere intervenuto immediatamente, affermando di averlo visto dalla tribuna e chiedendo come l’arbitro potesse non notarlo.

Il secondo episodio riguarda il fallo su Osimhen, toccato sul tendine d’Achille, con Meluso che ha insistito sulla nettezza del fallo e la necessità di una revisione al monitor.

“Poi l’altro episodio è il fallo su Osimhen, il nostro giocatore è stato toccato sul tendine d’Achille, il fallo è netto. Guardate le immagini, il fallo è evidente. Almeno doveva essere rivisto al monitor“.

Nonostante il massimo impegno della squadra e numerose occasioni da gol create, Meluso ha concluso sottolineando l’inammissibilità di un arbitraggio così svantaggioso, senza accampare scuse, ma evidenziando che contro squadre di livello come l’Inter, tale disparità non dovrebbe essere tollerata.

“La squadra ha dato il massimo, abbiamo creato tante occasioni da gol. Ovviamente noi dovremo ancora migliorare qualcosa, ma non meritavamo un arbitraggio così mortificante. Non voglio accampare scuse, ma quando giochi contro squadre come l’Inter una disparità del genere non è ammissibile”.