De Maggio: “Natan difensore non all’altezza. Grave errore della società”

Valter De Maggio esprime perplessità su Natan e la fase difensiva del Napoli dopo la partita contro l’Inter, in un’intervento a Kiss Kiss Napoli.

Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio non ha usato mezzi termini per esprimere il suo punto di vista sulla prestazione del Napoli e, in particolare, su quella del giovane difensore Natan nella partita contro l’Inter.

Secondo De Maggio, il Napoli ha mostrato una prestazione impressionante nei primi 40 minuti del match. Tuttavia, il giornalista ha espresso serie preoccupazioni riguardo la fase difensiva della squadra, evidenziando un aspetto critico: i 17 gol subiti finora sono, a suo dire, un dato allarmante.

“Ieri ho visto un Napoli strepitoso nei primi 40 minuti, ma 17 goal subiti sono un’enormità. Sono molto perplesso della fase difensiva del Napoli”.

De Maggio si è detto particolarmente perplesso sulla scelta di puntare su Natan come sostituto di Kim, che ha lasciato una lacuna importante nella retroguardia azzurra. Nonostante riconosca le potenzialità del giovane, De Maggio non lo considera all’altezza della situazione, sia nel ruolo di centrale che di esterno.

È stato un errore madornale, conoscendo della partenza di Kim, puntare sul giovane Natan che sarà pure bravo, ma che non reputo all’altezza, sia da centrale che da esterno”.

Dalle parole di De Maggio trapela una punta di incoerenza, l’acquisto di Natan è stato magnificato da tutta la stampa campana, oggi invece ognuno esprime critiche a non finire. La responsabilità vera è di chi doveva programmare e sostitutire kim con un difensore di valore e non l’ha fatto, cosi come non ha preso un tecnico all’altezza della squadra campione d’Italia. Il resto sono chiacchiere da Bar di chi un giorno dice bianco e l’altro dice nero.