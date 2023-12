Napoli Inter, Baldas: “Massa ha arbitrato molto bene. Rigore Osimhen? Non una roba eclatante”

Il commento dell’ex arbitro internazionale Fabio Baldas sulla partita Napoli Inter e sull’arbitraggio di Massa ha sollevato diverse discussioni.

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo, l’ex arbitro internazionale Fabio Baldas ha analizzato l’episodio del gol annullato all’Inter e il rigore non concesso per un presunto fallo su Osimhen.

Baldas ha iniziato elogiando l’arbitraggio di Massa, sottolineando la correttezza delle due squadre. Tuttavia, ha criticato l’episodio del gol di Lautaro, ritenendo che Massa non abbia visto correttamente il fallo a causa della sua posizione. Il VAR, secondo Baldas, avrebbe dovuto intervenire, definendo l’errore come grave quanto una casa.

“Episodi a parte, Massa ha arbitrato molto bene. Le due squadre lo hanno aiutato molto con comportamenti super corretti. Poi l’episodio di Lautaro ha cambiato tutto: era viziato da fallo. Massa era troppo vicino alla trattenuta e non è riuscito a visualizzare bene l’episodio. Fosse stato cinque metri più dietro, avrebbe fischiato tutto. Il VAR sarebbe dovuto intervenire, perché non l’ha visto proprio, non è che l’ha valutato male. Aveva già girato la testa per seguire la palla che fuggiva.

Sulla questione del rigore su Osimhen, Baldas ha espresso un parere mitigato, affermando che la decisione di Massa poteva andare sia in un senso che nell’altro. Ha enfatizzato che il VAR non avrebbe dovuto interferire, poiché il giudizio di Massa, posizionato in modo adeguato, era considerato valido.

“Il rigore su Osimhen? Non è una roba eclatante, si poteva dare come non si poteva dare. Massa ha deciso così, quindi il VAR non poteva intervenire il giudizio di chi in campo, che era posizionato molto bene e aveva pieno controllo. Sul primo gol, invece, il VAR commette un errore grosso quanto una casa.

Baldas ha anche sollevato la questione del protocollo del VAR, sostenendo che la tecnologia dovrebbe essere un supporto per l’arbitro anziché un rigido rispettare delle regole.

“Il protocollo parla chiaro: sull’episodica di Osimhen non deve intervenire, ma si perde di vista che la tecnologia debba aiutare l’arbitro e non essere pedissequo sempre alle regole. Il fallo di Lautaro è un errore pesante, ribadisco. Classe arbitrale italiana in calo? Sono sempre stato molto critico verso quella attuale, ma ultimamente le cose stanno invece migliorando. Tolto Orsato che è al di sopra di tutti, anche Massa e Mariani hanno fatto passi in avanti importanti. Poi i giovani di oggi sono molto promettenti, che Rocchi sta valorizzando con designazioni di livello. Quando ci si avvicina a Natale il campionato diventa molto caldo e ha fatto bene la dirigenza del Napoli a non far parlare Mazzarri. E’ uno fumantino e a caldo si dicono tante cose. Ci sono dei momenti in cui bisogna ragionare, quindi doveva raffreddarsi un po’. Non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima”.