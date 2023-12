SKY: Juventus-Napoli, Mazzarri ha scelto la formazione

Sale l’attesa per il big match Juventus-Napoli, ecco l’undici che il tecnico Mazzarri dovrebbe schierare contro i bianconeri.

Cresce l’attesa per Juventus-Napoli, sfida di cartello del 15° turno di Serie A in programma nel giorno dell’Immacolata. Secondo quanto riporta SKY Sport il tecnico azzurro Walter Mazzarri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione, puntando su un undici consolidato.

In porta spazio a Meret, protetto dalla linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e l’adattato Natan. A centrocampo confermatissimi Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski interni, mentre in attacco il tridente vedrà Politano e Kvaratskhelia supportare la punta Osimhen.

Pochi dubbi per Mazzarri, che si affiderà all’ossatura solida vista nelle ultime uscite per tentare il colpaccio allo Stadium. L’obiettivo è tornare al successo dopo due pareggi di fila.