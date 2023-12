Una frase di Mazzarri ha convinto De Laurentiis a investire su di lui

Il tecnico partenopeo, Walter Mazzarri, ha mostrato una straordinaria determinazione nel portare in alto il Napoli.

Walter Mazzarri, considerato come il possibile successore di Garcia, ha iniziato con una vittoria contro l’Atalanta, suscitando buone speranze. Tuttavia, le successive sconfitte contro il Real Madrid in Champions League e l’Inter in campionato hanno generato incertezze. Non è responsabilità dell’allenatore livornese il fatto che la squadra mostri segni di cedimento dopo l’ora di gioco. La speranza è che Mazzarri, proveniente da San Vincenzo, possa ridare fiducia a una squadra che ha precedentemente vinto uno scudetto.

Ciò che ha convinto Aurelio De Laurentiis ad investire su Mazzarri è una frase che ha colpito profondamente i tifosi azzurri: “Devo lavorare su tutto, mi avete conosciuto tanti anni fa e forse nel frattempo sono migliorato. Con l’esperienza uno o si rincoglionisce o si migliora, ma se sei appassionato e poi lo studi in continuazione, sai che il calcio sta cambiando“.

Il tecnico si mostra fiducioso sulla strada intrapresa: “Penso che siamo sulla strada giusta, ma devo aspettare le verifiche. Ora c’è la Juventus, vediamo. Sono convinto si possa fare bene, i ragazzi mi stanno seguendo e bisogna avere un pizzico di fortuna, che riacquistino morale e giochino come sanno”.

Mazzarri si presenta come un allenatore più sereno, incline al sorriso, capace di analizzare ogni aspetto tecnico-tattico. È evidente il suo cambiamento e la sua maturità. Lontano dall’essere un allenatore datato, Mazzarri sottolinea di essersi costantemente aggiornato negli anni.