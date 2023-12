Il Napoli punta Mazzocchi della Salernitana per rinforzare la difesa a gennaio, De Laurentiis ha contattato Iervolino proponendo lo scambio con Zanoli.

Il Napoli ha messo nel mirino Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana, per rinforzare le corsie laterali difensive a gennaio. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha contattato direttamente il numero uno granata Iervolino avanzando una proposta di scambio con Alessandro Zanoli, laterale classe 2000 che non sta trovando spazio agli ordini di Mazzarri.

L’inserimento di Zanoli nella trattativa potrebbe convincere la Salernitana a privarsi di Mazzocchi, che dal canto suo accetterebbe di buon grado il trasferimento nella “sua” Napoli. Un affare che accontenterebbe tutte le parti in causa e che potrebbe decollare nelle prossime settimane di calciomercato.

Il Napoli su Mazzocchi della Salernitana

Ecco cosa scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il Napoli comincia a guardarsi intorno in vista del mercato di gennaio: nel mirino è finito Pasquale Mazzocchi, terzino destro napoletano di 28 anni che gioca a una cinquantina di chilometri dalla sua città. A Salerno, con la Salernitana. De Laurentiis ne ha parlato direttamente con il collega Iervolino, una storia tra presidenti, e la chiave potrebbe essere l’inserimento nell’affare del prestito di Alessandro Zanoli, stesso ruolo di Mazzocchi e un minutaggio decisamente ristretto in questa stagione, a sua volta nel mirino del club granata sin dall’estate. Zanoli, per la cronaca, è richiesto dai mesi del caldo afoso anche dal Genoa: ha prospettive, ambizioni e tanto mercato”.