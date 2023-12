Kvaratskhelia grazia la Juve, Gatti punisce il Napoli

All’Allianz Stadium il big match lo vince la Juventus: Federico Gatti condanna gli azzurri. I bianconeri tornano al primo posto.

All’Allianz Stadium il big match lo vince la Juventus, che supera il Napoli capolista grazie ad un gol di Federico Gatti nella ripresa. I bianconeri di Allegri conquistano così tre punti fondamentali, tornando al comando della classifica a +1 sull’Inter, in attesa che i nerazzurri giochino la loro partita.

È la terza sconfitta consecutiva invece per la squadra di Mazzarri, apparsa stanca e con poche idee dopo l’impegativo tour de force delle ultime settimane. Dopo i ko interni con Inter e Milan, arriva un altro stop pesante nella corsa scudetto per Insigne e compagni.

La partita è stata equilibrata, con la Juventus attenta in fase difensiva e letale in attacco, mentre il Napoli ha tenuto in mano il pallino del gioco per lunghi tratti senza però riuscire a pungere. Già al 19′ ci prova Vlahovic, stoppato solo da un miracolo di Natan. Poi è il Napoli ad andare vicino al vantaggio con Kvaratskhelia, che si divora un gol fatto a tu per tu con Szczesny, e con Di Lorenzo sul cui colpo di testa il portiere polacco compie un autentico miracolo.

Nella ripresa al 51′ arriva la sliding door del match: Cambiaso mette al centro un cross perfetto per l’incornata vincente di Federico Gatti che porta avanti la Juventus. Mazzarri prova a correre ai ripari inserendo forze fresche, ma la retroguardia bianconera regge. All’85’ Osimhen trova addirittura il gol del pareggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Finisce così 1-0 per la Juventus, con Allegri che si gode il sorpasso ai danni dell’Inter grazie ad una vittoria di carattere e determinazione. Mazzarri invece mastica amaro per la terza sconfitta di fila.

JUVENTUS-NAPOLI 1-0, TABELLINO E VOTI

MARCATORI: 51’ Gatti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 7.5, Bremer 6, Danilo 6; Cambiaso 7 (92’ Rugani s.v.), McKennie 6.5 (92’ Iling jr s.v.), Locatelli 5.5, Rabiot 6.5, Kostic 5.5 (82’ Alex Sandro s.v.); Vlahovic 5 (70’ Milik 5.5), Chiesa 6 (82’ Kean s.v.). All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 4.5, Juan Jesus 5, Natan 5.5 (72’ Zanoli 6); Anguissa 6, Lobotka 5.5 (86’ Cajuste s.v.), Zielinski 5 (64’ Elmas 5.5); Politano 5.5 (72’ Raspadori 6), Osimhen 6.5, Kvaratskhelia 5 (86’ Simeone s.v.). All. Mazzarri.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Bremer, Locatelli (J), Kvaratskhelia, Juan Jesus, Osimhen (N)