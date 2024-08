Allarme Kvaratskhelia: “Lo picchiano e gli arbitri non lo tutelano”. Il Napoli chiede protezione

Kvaratskhelia ancora vittima di falli duri in Verona-Napoli. Critiche all’AIA, lo picchiano e gli arbitri non lo tutelano.

Notizie Calcio Napoli – Il talento georgiano del Napoli continua a subire falli duri, anche a palla lontana. Cresce la preoccupazione per la sua incolumità. L’AIA sotto accusa per la mancata protezione.

Il Napoli lancia l’allarme: Khvicha Kvaratskhelia è costantemente bersaglio di gioco duro e gli arbitri non intervengono adeguatamente.

La situazione è critica, come evidenziato da tempo dalla Redazione di napolipiu.com : “Kvaratskhelia continua ad essere picchiato scientificamente a palla lontana, anche nel corso di Verona-Napoli, cercando le caviglie”.

Il georgiano ha subito un duro colpo “tra nuca e collo” durante la partita contro il Verona, riaccendendo i timori per la sua incolumità.

La critica all’AIA (Associazione Italiana Arbitri) è diretta: “Suggerimento per gli arbitri italiani AIA: il giorno che gli rompono una gamba, poi piangiamo che il calcio italiano è misero”.

Il Napoli e Antonio Conte chiedono maggiore protezione per Kvaratskhelia, temendo che il talento georgiano possa subire un infortunio grave se la situazione non cambia.

La tutela dei giocatori di talento come Kvaratskhelia è fondamentale non solo per il Napoli, ma per l’intero movimento calcistico italiano. L’AIA è chiamata a una riflessione seria su questo tema.