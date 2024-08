Kvaratskhelia in Georgia per la nascita del figlio: è in contatto con Canonico

Kvaratskhelia vola in Georgia per la nascita del figlio. Lo staff medico del lo tiene sotto osservazione. Conte conta su di lui per il Bologna.

Notizie calcio Napoli – Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato Napoli per volare in Georgia, dopo il malore accusato durante la partita contro il Verona.

Il quotidiano il Mattino svela il motivo del viaggio improvviso: “Con il Bologna potrebbe essere essere già a disposizione Neres e gli azzurri contano di recuperare anche Kvaratskhelia, che dopo il colpo alla testa al Bentegodi è stato portato in ospedale per dei controlli ed è poi volato a Tbilisi, dove è appena nato il suo primogenito”.

Il georgiano ha ricevuto un permesso speciale dalla società per questo importante evento familiare, ma il Napoli conta di riaverlo presto a disposizione.

Come sta Kvaratskhelia?

Sulle condizioni di salute di Kvaratskhelia, Il Mattino rassicura: “Nessun trauma cranico, ma il georgiano ha raccontato lo stato di stordimento che accusava. Da qui la decisione dello staff medico guidato da Raffaele Canonico di verificare le sue condizioni”.

Lo staff medico del Napoli, guidato dal dottor Canonico, mantiene un contatto costante con il giocatore: “Ieri, per tutto il giorno, nonostante l’impegno a Villa Stuart per le visite mediche di David Neres, il dottor Canonico è stato aggiornato delle condizioni di Kvara che sta decisamente meglio”.

Antonio Conte e il Napoli sperano di recuperare presto il talento georgiano, fondamentale per l’attacco azzurro. Il Mattino sottolinea: “Sulla crisi del gol – già emersa in Coppa Italia – pesa l’assenza di un bomber vero e la squadra non può permettersi di perdere il georgiano, diventato senza Osimhen il principale riferimento offensivo”.

Nonostante il viaggio, Kvaratskhelia dovrebbe essere disponibile per la prossima gara: ” Kvaratskhelia è volato a Tbilisi, dove è appena nato il suo primo figlio, Pochi dubbi: non salterà la gara in casa di domenica sera con il Bologna”, afferma Il Mattino.

Al suo rientro a Castel Volturno, il giocatore sarà sottoposto a nuovi controlli: “In ogni caso, oggi verrà rivisto dai medici a Castel Volturno”. Conte e lo staff medico valuteranno attentamente le sue condizioni prima di decidere sul suo impiego contro il Bologna.