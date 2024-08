Conte-Manna, incontro di mercato: il tecnico ha chiesto rinforzi urgenti. Il retroscena

Conte e Manna si sono incontrati a Napoli dopo il ko di Verona. il tecnico chiede rinforzi urgenti, De Laurentiis pronto a nuovi investimenti.

La tempesta è scoppiata in casa Napoli, ma Antonio Conte e Giovanni Manna non abbandonano la nave.

Il Corriere dello Sport rivela: “Il giorno dopo la disfatta di Verona, Antonio Conte e il ds Manna hanno pranzato insieme. A Napoli: sono rimasti entrambi in città, nonostante il giorno libero, perché i veri comandanti non abbandonano mai una nave nella burrasca”.

L’incontro tra Conte e Manna segna un momento molto importante per il futuro del Napoli. Il tecnico pugliese ha espresso chiaramente la necessità di interventi immediati sul mercato.

Incontro Conte-Manna, il tecnico chiede rinforzi al Napoli

Il Napoli di Conte cerca rinforzi per tornare in Champions. La panchina corta vista a Verona è un chiaro segnale della necessità di interventi: “La coperta è ancora corta, cortissima a centrocampo e alla voce centravanti”.

Il quotidiano sottolinea l’urgenza della situazione: “Acquisti urgenti. La squadra ha lacune strutturali, oltre a grandi buchi nell’anima”.

Conte aveva previsto le difficoltà; il Corriere scrive: “Conte aveva capito tutto in larghissimo anticipo perché conosce la situazione meglio di chiunque altro: c’è una componente psicologica da maneggiare con cura estrema, e a questo ci penserà lui”.

Calciomercato Napoli 2024

De Laurentiis, seppur lontano da Napoli, resta in costante contatto pronto a rafforzare la rosa del Napoli: ” De Laurentiis per il calciomercato del Napoli, in questo 2024, ha già investito tanto e bisogna dargliene atto, oltre 80 milioni a fronte di una dozzina di milioni di incassi , ma la squadra ha lacune strutturali, oltre a grandi buchi nell’anima, che dovranno essere colmate per tornare subito in Champions.

C’è un palese squilibrio tra elementi di enorme qualità e altri notevolmente meno pronti. Di questo e di altro hanno parlato ancora ieri presidente, Conte e il ds Manna. Al telefono.

Adl è fuori, naviga per altri mari, ma per dare il via a operazioni come quella di Neres basta spingere un bottone. Magari due o tre: era già chiaro, ma dopo la partita di Verona è diventata chiarissima la necessità di intervenire in fretta sul mercato”.

Situazione esclusi Napoli

La situazione degli “esclusi” preoccupa: “Il Napoli ha bisogno di altri pezzi fondamentali per rigenerare corpo e anima e mettere Conte nelle condizioni di poter scegliere, variare, alternare: la coperta è ancora corta, cortissima a centrocampo e alla voce centravanti.

Striminzita come la panchina esibita al Bentegodi: Folorunsho, Gaetano, Mario Rui e Osimhen sono sul mercato e non si allenano neanche più con il gruppo. Questa situazione ha creato uno squilibrio evidente nella rosa”.



I prossimi giorni saranno importantissimi per il mercato azzurro; Conte e Manna lavorano per rinforzare la squadra e risollevare le sorti di un Napoli in crisi.