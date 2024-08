Lazio su Ngonge e Folorunsho del Napoli: Conte apre alla cessione

Sky Sport rivela: la Lazio punta Ngonge e Folorunsho del Napoli. Conte esclude Folorunsho nonostante il recente rinnovo.

Il Napoli potrebbe salutare Cyril Ngonge e Michael Folorunsho: la Lazio è in agguato.

Massimo Ugolini di Sky Sport 24 svela: “La Lazio ha messo gli occhi su due calciatori del Napoli, che sono i giocatori che piacciono di più e sui quali il club biancoceleste è pronto a investire“.

Il caso Folorunsho è enigmatico: rinnovo fino al 2029, ma Antonio Conte lo esclude; il centrocampista era assente nella sfida Verona-Napoli. Sulla panchina azzurra a Verona, Iaccarino e Coli Saco preferiti a Folorunsho; assenti anche Osimhen, Mario Rui e Gaetano.

Il mistero s’infittisce: “Conte era curioso di conoscerlo, come dichiarato stesso da lui nella conferenza di presentazione. Come mai allora non lo ha mai preso in considerazione in queste due uscite ufficiali?”

La situazione di Ngonge e Folorunsho potrebbe evolversi rapidamente, con il Napoli pronto a valutare offerte per entrambi i giocatori.