UFFICIALE – Cajuste all’Ipswich Town: il Napoli saluta lo svedese

Jens Cajuste lascia il Napoli in prestito con diritto di riscatto. L’Ipswich Town annuncia l’acquisto, gli azzurri ringraziano il giocatore sui social.

Il Napoli si separa da Jens Cajuste: il centrocampista svedese è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ipswich Town.

Il club inglese ha annunciato l’arrivo di Cajuste sul proprio sito: “Il Club è lieto di annunciare l’acquisto, in prestito fino al termine della stagione, del nazionale svedese Jens Cajuste dal Napoli”.

La SSC Napoli ha confermato la cessione con un comunicato ufficiale: “La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jens Cajuste all’Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

Sui social, il Napoli ha salutato calorosamente il giocatore: “Grazie Jens e in bocca al lupo per la tua prossima avventura!”.

La partenza di Cajuste apre le porte ai nuovi colpi di mercato per il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di rinforzi a centrocampo dopo la deludente prestazione contro il Verona.