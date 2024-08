Romano: “Il Napoli ha ceduto Cajuste. A breve l’annuncio”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli si prepara a salutare Jens Cajuste: il centrocampista svedese è a un passo dall’Ipswich Town FC.

Fabrizio Romano svela i dettagli dell’operazione su Twitter: “Visite mediche effettuate e contratto firmato. Cessione fatta, sigillata e presto ufficiale”.

La formula del trasferimento è un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con opzione di riscatto fissata a 12 milioni; il riscatto diventerà obbligatorio in caso di salvezza dell’Ipswich in Premier League.

Questa cessione apre nuovi scenari di mercato per il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di rinforzi a centrocampo dopo la deludente prestazione contro il Verona.

L’addio di Cajuste segna un’altra partenza importante per il Napoli in questo calciomercato estivo, con la società partenopea impegnata a rimodellare la rosa per le ambizioni di Conte.

🔵🚜 Understand Ipswich Town and Napoli have just signed all documents for Jens Cajuste deal.

Medical done and contract signed.

€1.5m loan fee, €12m buy option clause to be mandatory if Ipswich avoid relegation as exclusively revealed.

Done, sealed, official soon. 🔐 pic.twitter.com/hOUkgDqDtY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024