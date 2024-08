Napoli su Mandela Keita: Chi è il belga nel mirino di Manna

Il Napoli segue Mandela Keita dell’Anversa. Centrocampista, che piace a Manna, classe 2002, già nel giro della nazionale belga.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli guarda in Belgio per rinforzare il centrocampo: Mandela Keita dell’Anversa è l’ultimo nome sul taccuino di Manna.

Gianluca Di Marzio rivela l’interesse azzurro per il giovane talento: “L’ultima idea Napoli per il centrocampo è il belga classe 2002 Mandela Keita, nato a Lovanio, in forza all’Anversa allenato da Mark van Bommel”.

Keita, nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza importante: “39 presenze per il 22enne nel 2023/24, che portano il totale di gare ufficiali in carriera alla fine della passata primavera, nonostante la giovane età, a 97“.

Mandela Keita, già nel giro della nazionale belga di Domenico Tedesco, si aggiunge alla lista di giovani talenti seguiti dal Napoli per rinforzare la rosa di Antonio Conte.

Chi è Mandela Keita, il centrocampista nel mirino del Napoli

Lamine Mandela Keita, questo il nome completo del centrocampista nel mirino di Manna. Nato a Leuven, 10/5/2002 è alto 180cm e pesa 78 kg.

Centrocampista del Antwerp Mandela Keita ha giocato in ogni sfida di First Division A del 2024/2025, 1 volta da titolare e 3 a gara in corso.

L’ultima partita di Keita in campionato è stata il 18 agosto, partita in cui ha giocato 90 minuti con la maglia del Antwerp contro il Club Brugge, nella sconfitta per 1-0.

L’Anversa è attualmente al 6° posto nella classifica stagionale, con 6 punti, e nella prossima partita di First Division A, il 24 agosto, dovrà giocare una gara casalinga contro il Mechelen.

Keita ha giocato 28 partite di First Division A nell’ultima stagione con l’Anversa, fornendo 2 assist vincenti.

As agosto 2023 l’Anversa ha acquisito in prestito Keita, al tempo giocatore del OH Leuven, squadra per cui ha collezionato in totale uno presenza in campionato. Ha siglato il suo trasferimento definitivo come giocatore del Antwerp a luglio 2024.