Napoli su Carney Chukwuemeka: Manna ha chiesto il prestito al Chelsea

Il Napoli, in trattative per Lukaku, ha avviato i contatti con i Blues anche per il giovane centrocampista inglese Carney Chukwuemeka.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli sta intensificando la propria attività di mercato e ha messo nel mirino Carney Chukwuemeka, giovane centrocampista inglese di proprietà del Chelsea. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i primi contatti con i Blues per sondare la possibilità di un prestito per il giocatore della Nazionale Under-20 inglese.

Napoli su Chukwuemeka: cifre e dettagli

Secondo quanto rivelato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il Napoli non solo sta trattando per l’attaccante belga Romelu Lukaku, ma ha anche chiesto informazioni per l’ingaggio di Chukwuemeka. Le trattative si svolgono in un contesto di grande fermento, con il club di Aurelio De Laurentiis che cerca di rinforzare la propria squadra in vista della nuova stagione.

Il Napoli, dopo aver messo a segno colpi di mercato importanti negli ultimi anni, punta ora a un giovane talento che potrebbe portare nuova linfa al centrocampo. La richiesta di prestito per Chukwuemeka, riportata attraverso i social da Accomando, indica chiaramente l’interesse concreto del club partenopeo per il giocatore. La decisione finale, però, resta in mano al Chelsea, che deve ancora rispondere alla proposta del Napoli.

La redazione di TMW aggiunge ulteriori dettagli: “Chukwuemeka arriverebbe in prestito gratuito con un diritto di riscatto che dovrebbe galleggiare tra i 15 e i 20 milioni di euro. I canali sono aperti e la situazione è in divenire, sempre considerando che c’è sempre il futuro di Victor Osimhen in discussione”.